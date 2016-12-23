Путин отказался от помощи роботов в Кремле

Москва, 23 декабря. Робототехника — важное направление технологического развития, однако есть сферы, в которых роботы никогда не заменят людей.

Такое заявление в пятницу сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос маленького читателя детского журнала, какие роботы могут пригодиться в Кремле.

«Роботы нужны в производстве, в промышленности. Когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами, от которых зависят жизни людей, нужно быть людьми. На роботов тут полагаться нельзя», — отметил он.