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Пусть начнется гонка вооружений: Трамп пообещал сделать США сильнее всех
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Пусть начнется гонка вооружений: Трамп пообещал сделать США сильнее всех

Сегодня 16:00
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Пусть начнется гонка вооружений: Трамп пообещал сделать США сильнее всех

Вашингтон, 23 декабря. Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа прокомментировал его высказывание о начале гонки ядерных вооружений. 

По словам пресс-секретаря Трампа, избранный президент не позволит другим странам подорвать обороноспособность США.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб».

Позднее он прокомментировал свое высказывание еще более громким заявлением: «Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех».

Ранее член штаба Трампа Джейсон Миллер сообщил, что считает, что Трамп имел в виду не расширение ядерных вооружений, а, наоборот, всемирное разоружение от них. Для того, чтобы ядерное оружие не попало к террористическим организациям.

комментарии
Олеся Волкова
#дональд трамп
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Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке
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