«Нелиберальная демократия»: как правительство погружает Польшу в коммунизм

«Нелиберальная демократия» — не самый удачный термин, который функционирует, потому что трудно придумать другой. Сейчас самый яркий пример такой демократии можно найти в Польше. Перевод материала Illiberal democracy comes to Poland издания The Washington Post представляет Федеральное агентство новостей.

Существует форма политики, действительно выходящая за пределы того, что мы привыкли понимать под «демократией», но это еще не совсем диктатура. В той же Польше законно избранное правительство нарушает Конституцию по форме и по существу. С момента прихода к власти осенью 2015 года партия «Закон и справедливость» подрывает и лишает полномочий Конституционной Суд, политизирует госслужбу и превращает СМИ в орган партийной пропаганды. Министр обороны хочет создать «территориальную армию», которая будет подчиняться непосредственно ему. Опасаясь, что цель заключается в создании военизированных формирований правящей партии, некоторые из высокопоставленных генералов армии ушли в отставку.

Члены партии «Закон и справедливость» имеют право на управление. Они обладают большинством в парламенте, которое получили с небольшим отрывом: чуть более трети избирателей проголосовали за них, и то потому, что их левоцентристские и правоцентристские оппоненты разделились. Но они не имеют полномочий для изменения политической системы. У них нет конституционного большинства. Они не имеют поддержки большинства избирателей. В их умеренной избирательной кампании не упоминалось о грядущих конституционных изменениях, не говоря уж о политизированной гражданской службе и территориальной армии, подконтрольной одному политику.

Как должны действовать политики оппозиции при таком положении дел? Или рядовые граждане? Простых вариантов нет. Польские политики по-прежнему могут выступать на частных телевизионных каналах или в парламенте — что они и делали, но без значительных результатов. Граждане могут проводить демонстрации, и они тоже это делали, с немного большим успехом. Массовые уличные митинги прошли в знак протеста против нападок правительства на Конституционный суд и свободу собраний. Женщины протестовали в десятках городов, и им удалось предотвратить введение уголовной ответственности за аборт. Но больше никто ничего не добился.

В то время как правительство ужесточает контроль, протестующие становятся более агрессивно настроенными. На прошлой неделе спикер парламента удалил оппозиционного депутата из сессионного зала за несогласие с введением правил, которые усложнят работу журналистов в парламенте. Его коллеги «оккупировали» трибуны в знак протеста. В ответ на это спикер перенес обсуждение в другой зал и провел там голосование сомнительной законности. Эти события транслировались по телевидению в прямом эфире, тысячи людей пришли к парламенту, чтобы в очередной раз выразить протест.

Некоторые даже пытались помешать министрам уехать, бросались на машины. Это тоже не помогло. Правительство до сих пор отказывается повторять голосование. Протестующим угрожают уголовным преследованием.

Теперь мы подходим к самому трудному вопросу: что дальше? Когда ваше правительство нарушает закон, это может иметь неприятные последствия: многие поляки не хотят беспорядочных и насильственных протестов, а правительство угрожает обострением конфликта. Перед зданием парламента уже демонстративно установили транспортные средства для противодействия массовым беспорядкам, зрелище жутко напоминает коммунистические 80-е годы.

На сегодняшний день внешнее давление — протесты со стороны Европейского Союза, Совета Европы, Белого дома — не оказали особого воздействия. Возможно потому, что они не сопровождались какими-либо санкциями. Но это тоже дилемма для оппозиции: какой польский политик захочет призвать ЕС сократить субсидии для Польши?

В конце концов, экономическое давление могут оказать рынки. Восемнадцать месяцев назад директор Европейского банка признался, что польская команда банка была наиболее продуктивной и успешной. Теперь иностранные банки, опасаясь непредсказуемых налогов и капризной правовой системы, продают или оценивают продажи польских активов. Уже год как неуклонно опускается фондовый рынок и валюта. И все равно должно пройти время, чтобы разрушить то, что обеспечивало процветание экономики. Демократию можно разрушить намного быстрее.

Будут новые выборы — через два с половиной года. Но при каких обстоятельствах? Будут ли частные СМИ работать через два года или государственное давление на рекламодателей приведет их к банкротству? Будет ли политизирована судебная система? Создадут ли основу для авторитаризма правительственные подачки сторонникам — социальные выплаты, рабочие места для членов партии? Будут ли привлекаться к ответственности политические оппоненты?

Сейчас нет никаких ответов на все эти вопросы, потому что нет никаких очевидных демократических путей борьбы с «нелиберальной демократией». Так что пожелайте добра полякам, которые, возможно, будут протестовать все праздники — там холодает в декабре. И надейтесь, что этого не произойдет в вашей стране.