Путин пошутил о доходах «Роснефтегаза»: Либералам лишь бы что-то изъять

Москва, 23 декабря. Глава государства Владимир Путин в общении с журналистами заявил, что средства, которыми обладает «Роснефтегаз», абсолютно прозрачны и контролируются правительством.

Сегодня в ходе Большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин прокомментировал вопрос газеты «Ведомости» о том, насколько прозрачными являются средства компании «Роснефтегаз». «Вы же «Ведомости», либерально-экономическая газета, а вам бы только изъять», — отметил президент. Отвечая непосредственно на вопрос, он подчеркнул, что все средства, которые есть у «Роснефтегаза» абсолютно прозрачны и находятся под контролем правительства.