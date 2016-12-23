FAN-TV Лента новостей
Жертвами ударов коалиции США и ВВС Турции в Сирии стали 100 мирных жителей
Новости Сирии

Жертвами ударов коалиции США и ВВС Турции в Сирии стали 100 мирных жителей

Сегодня 15:59
33

Жертвами ударов коалиции США и ВВС Турции в Сирии стали 100 мирных жителей

Эль-Кувейт, 23 декабря. За минувшие сутки в Сирии погибли около 100 мирных жителей в результате бомбардировок ВВС Турции и международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По данным агентства, авиаудары наносились по городам Эль-Баб и Ракка, которые в настоящее время находятся под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Стоит напомнить, что 24 августа Турция начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии. Накануне в Минобороны Турции сообщили, что в боях за город Эль-Баб погибли 16 турецких военнослужащих.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Сегодня 15:51
37

В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

Сегодня 15:49
70

Новый год-2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Сегодня 15:48
56

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Сегодня 15:37
82

Мураховский о «военной мощи» США: Вашингтону нечего противопоставить РФ в Европе

Сегодня 15:08
128
Показать еще
Новости по теме

Террористы казнили в Алеппо около 100 пленных сирийских солдат

15:41

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

15:37

Шойгу не видит желания гуманитарных организаций работать в Алеппо

13:04

Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

12:39

Сирия новости 23 декабря 2016 12.30: ССА и ИГ столкнулись в Даръа, жители Алеппо гибнут под ударами ВВС Турции

12:32
Перейти в раздел
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин пообещал посетить родину «Вятского кваса»

15:55

Путин назвал условие безвизового въезда в Россию для граждан Грузии

15:54

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

15:51

Шансонье Новиков помещен под домашний арест на два месяца

15:51

В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

15:49

Путин раскрыл секрет метаморфозы любви

15:49

Новый год-2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

15:48

Путин назвал запоздалыми вопросы о повышении акцизов после трагедии в Иркутске

15:47

Путин перечислил меры борьбы с алкоголизацией населения России

15:46

Угонщики ливийского самолета хотят получить убежище на Мальте

15:42

Путин похвалил прессу за «пощипывание» чиновников

15:42

Путин объяснил, почему Запад не может победить терроризм

15:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин пообещал посетить родину «Вятского кваса»
Читать
Закрыть