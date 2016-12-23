Жертвами ударов коалиции США и ВВС Турции в Сирии стали 100 мирных жителей

Эль-Кувейт, 23 декабря. За минувшие сутки в Сирии погибли около 100 мирных жителей в результате бомбардировок ВВС Турции и международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По данным агентства, авиаудары наносились по городам Эль-Баб и Ракка, которые в настоящее время находятся под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Стоит напомнить, что 24 августа Турция начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии. Накануне в Минобороны Турции сообщили, что в боях за город Эль-Баб погибли 16 турецких военнослужащих.