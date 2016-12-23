Стали известны требования угонщиков ливийского самолета

Каир, 23 декабря. Угонщики ливийского самолета, приземлившегося на Мальте, озвучили свои требования. Они настаивают на обеспечении безопасного выхода своих сторонников из ливийского города Бенгази.

По данным представителя правительства Ливии, захватчики воздушного судна требуют «предоставить безопасные коридоры для выхода их сторонников, которые блокированы в городе Бенгази».

Напомним, самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 111 пассажиров и семь членов экипажа, приземлился в аэропорту Мальты. Позже угонщики освободили пассажиров и остались на борту с сотрудниками авиакомпании.