Шансонье Новиков помещен под домашний арест на два месяца

Екатеринбург, 23 декабря. В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга избрана мера пресечения известному барду и шансонье Александру Новикову.

Музыкант и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады является фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области.

Судья рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Александру Новикову и постановил назначить ему два месяца домашнего ареста, сообщили в Верх-Исетском суде.

Прокурор настаивал именно на данной мере пресечения, чтобы Новиков не смог повлиять на ход расследования.

Еще одним фигурантом данного дела является экс-замминистра экономики области Михаил Шилиманов. Ранее суд арестовал бывшего чиновника на 72 часа.