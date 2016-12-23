Путин предложил превратить детские библиотеки в мультимедийные центры

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в России необходимо создавать мультимедийные центры.
«Что касается детских библиотек, мы пытаемся возродить их на новой базе. Конечно, это нужно: посмотреть книгу, подержать. Современные носители информации вытесняют книгу. Надо, чтобы на носителях также был нужный контент для формирования их взглядов, отношения к жизни. Надо превращать библиотеки в мультимедийные центр. Надо уделать этому вопросы больше внимания», — заявил Путин.
Напомним, Путин проводит традиционную, двенадцатую по сету, декабрьскую большую пресс-конференцию. Впервые российский президент перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.