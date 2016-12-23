Путин перечислил меры борьбы с алкоголизацией населения России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал массовое отравление «Боярышником» в Иркутске, назвав меры по борьбе с алкоголизацией населения России.

Глава государства заметил, что его спрашивают, «есть ли пивнушки в районе Кремля». «Я не знаю, что насчет Кремля, но возле школ их точно быть не должно», — подчеркнул он.

Глава государства также напомнил, что уже дал распоряжения ужесточить правила по производству и реализации спиртосодержащей продукции в России, а также указал на важность и проведения воспитательной работы. В связи с этим он призвал присутствующих в зале журналистов также приложить усилия в этом ключе.