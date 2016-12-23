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Путин перечислил меры борьбы с алкоголизацией населения России
Политика

Путин перечислил меры борьбы с алкоголизацией населения России

Сегодня 15:46
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Путин перечислил меры борьбы с алкоголизацией населения России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал массовое отравление «Боярышником» в Иркутске, назвав меры по борьбе с алкоголизацией населения России.

Глава государства заметил, что его спрашивают, «есть ли пивнушки в районе Кремля». «Я не знаю, что насчет Кремля, но возле школ их точно быть не должно»,  — подчеркнул он. 

Глава государства также напомнил, что уже дал распоряжения ужесточить правила по производству и реализации спиртосодержащей продукции в России, а также указал на важность и проведения воспитательной работы. В связи с этим он призвал присутствующих в зале журналистов также приложить усилия в этом ключе.

 

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Ярослава Замысловатова
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