Путин похвалил прессу за «пощипывание» чиновников

Москва, 23 декабря. Повышенное внимание прессы к доходам чиновников и представителей крупного бизнеса с государственным участием — это правильное направление деятельности. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Тот факт, что пресса пощипывает и чиновников, и крупный бизнес с государственным участием — это хорошо», — отметил он, комментируя недавний иск главы «Роснефти» Игоря Сечина к изданию РБК.

В то же время Путин подчеркнул, что чиновники и бизнесмены, в свою очередь, тоже имеют права на судебную защиту, чтобы отстоять свое доброе имя.

«Сечин, как и другие, кто обращается в суды, что они должны делать для защиты чести и достоинства? С дубиной приходить? Они идут в суд, как и положено. Тем более, что 300 тыс. рублей (судебный штраф по иску Сечина — прим. ФАН) —это ничтожная сумма, которая ни на что не повлияет», — сказал президент.