Ракетчики ЦВО уничтожили аэродром «противника» на полигоне Капустин Яр

Екатеринбург, 23 декабря. Расчеты комплексов «Искандер-М» в Центральном военном округе отработали ракетные пуски по целям на расстоянии свыше 100 километров.

Ракетный дивизион был поднят по внезапной тревоге и выполнил марш на позиции стрельб. Ракетные комплексы были развернуты в боевое состояние, расчеты провели разведку и обнаружение позиций условного противника. После успешного поражения вражеского аэродрома, расчеты отработали смену огневых позиций, перегрузку ракет и восстановление боевой готовности после нанесения условного удара. В учениях были задействованы порядка 150 бойцов и 50 единиц специальной и боевой техники.