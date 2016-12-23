Путин ответил на вопрос о самой большой ошибке

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, какую ошибку он считает самой большой за свой президентский срок. Как отметил российский лидер, у каждого человека есть ошибки — ни один человек без ошибок не живет и не работает.

«Я воздержусь от того, чтобы воспроизводить то, о чем уже неоднократно говорил, но постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок и недоработок, чтобы их было меньше в будущем и чтобы работать более эффективнее», — сказал Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

Ранее глава государства заявил, что повышенное внимание прессы к доходам чиновников и представителей крупного бизнеса с государственным участием — это правильное направление деятельности.