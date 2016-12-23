Путин рассказал о своей первой встрече с Трампом

Москва, 23 декабря. При встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом нужно будет обсудить улучшение отношений между РФ и США, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Журналист NBC News Алексей Еременко спросил Владимира Путина, когда произойдет его первая встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства отметил, что необходимо сначала, чтобы Дональд Трамп собрал свою команду, произвел все необходимые назначения, тогда уже можно будет говорить о каких-либо встречах. Президент России рассказал, о чем пойдет разговор во время встречи с Трампом.