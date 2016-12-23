FAN-TV Лента новостей
Киев хочет допросить Берлускони из-за бутылки хереса, выпитой в Крыму «с умыслом на растрату»
Украина

Киев хочет допросить Берлускони из-за бутылки хереса, выпитой в Крыму «с умыслом на растрату»

Сегодня 15:40
56

Киев хочет допросить Берлускони из-за бутылки хереса, выпитой в Крыму «с умыслом на растрату»

Киев, 23 декабря. Прокуратура Украины направила в Италию запрос на проведение допроса бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони по делу о его поездке на винзавод «Массандра» в Крыму, в ходе которой якобы была откупорена бутылка коллекционного вина урожая 1775 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, поручение о проведении допроса Берлускони было направлено в Италию 19 декабря в рамках уголовного дела. 

По мнению прокуратуры, в 2015 году во время посещения Крыма Берлускони, которого пригласил президент России, «имея умысел на растрату чужого имущества» гендиректор «Массандры» Янина Павленко откупорила бутылку испанского вина Херес-де-ла- Фронтера, оценочной стоимостью 100 тыс. долларов. 

Ведомство считает, что открытая бутылка вина «была национальным достоянием Украины». В 2016 году в отношении Павленко было возбуждено уголовное дело. 

Читайте также: Берлускони, гуляя с Путиным по подвалу, захотел выпить

комментарии
Олеся Волкова
#сильвио берлускони
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Сегодня 15:37
61

Мураховский о «военной мощи» США: Вашингтону нечего противопоставить РФ в Европе

Сегодня 15:08
107

Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018

Сегодня 14:38
122

Почему Россия сильнее любого агрессора: ответ Путина комментирует военный эксперт

Сегодня 13:57
228

Четыре колеса вместо ног: как житель Ялты открыл в себе дар и начал новую жизнь

Сегодня 13:52
192
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Киев хочет допросить Берлускони из-за бутылки хереса, выпитой в Крыму «с умыслом на растрату»

15:40

Юрий Лужков госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии

15:39

Ученые назвали морепродукты, которые гарантированно продлевают жизнь

15:38

Путин рассказал о жалобах деятелей культуры на «журналистский террор»

15:37

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

15:37

Путин заявил о запуске процесса гуманизации правосудия в России

15:32

Молодой мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку в Петербурге

15:32

Появилось видео посадки захваченного ливийского самолета на Мальте

15:30

Путин: Экологов используют, чтобы «притопить» российскую инфраструктуру

15:29

Путин призвал российских чиновников быть скромнее и не раздражать народ

15:29

Путин об «отрезанных» селах: Люди не должны чувствовать себя брошенными

15:29

Премьер-министр Италии сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста

15:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Юрий Лужков госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии
Читать
Закрыть