Киев хочет допросить Берлускони из-за бутылки хереса, выпитой в Крыму «с умыслом на растрату»

Киев, 23 декабря. Прокуратура Украины направила в Италию запрос на проведение допроса бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони по делу о его поездке на винзавод «Массандра» в Крыму, в ходе которой якобы была откупорена бутылка коллекционного вина урожая 1775 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, поручение о проведении допроса Берлускони было направлено в Италию 19 декабря в рамках уголовного дела.

По мнению прокуратуры, в 2015 году во время посещения Крыма Берлускони, которого пригласил президент России, «имея умысел на растрату чужого имущества» гендиректор «Массандры» Янина Павленко откупорила бутылку испанского вина Херес-де-ла- Фронтера, оценочной стоимостью 100 тыс. долларов.

Ведомство считает, что открытая бутылка вина «была национальным достоянием Украины». В 2016 году в отношении Павленко было возбуждено уголовное дело.

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