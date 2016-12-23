Террористы казнили в Алеппо около 100 пленных сирийских солдат

Бейрут, 23 декабря. Террористы казнили в Алеппо более сотни сирийских пленных солдат. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сирийский военный источник.

По данным источника, перед выходом из Алеппо, боевики устроили чудовищную расправу над пленными сирийскими солдатами и офицерами. В Алеппо террористы казнили более 100 сирийских военнослужащих. Где и когда произошла расправа, источник не сообщил, также остается неизвестной религиозная принадлежность военнослужащих, которые погибли от рук террористов.

Стоит напомнить, что ранее боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» опубликовали видео, на котором зафиксирована бесчеловечная расправа над двумя пленными турецкими военнослужащими в Сирии. Террористы заживо сожгли турецких военнослужащих.