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У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Вчера 15:51
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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел предновогодний флешмоб, который организовал хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов. На главную площадь культурной столицы вышли танцоры и артисты музыкальных и драматических театров. Они отрабатывают движения для нового танца под песню-мем «Патимейкер». За участниками флешмоба наблюдает корреспондент ФАН-ТВ.

Интересно, что движения для флешмоба были придуманы во время гастролей в Китай: тогда российский хореограф впервые исполнил этот танец у Большого театра в городе Тяньжинь. Судя по всему, петербургским участникам проект пришелся по вкусу. Отметим, что организаторы решили приурочить его к празднованию Дня театрального единства.

Для одной из участниц по имени Алина флешмоб представляет собой достаточно интересное действо под открытым небом. «Танцевали не только балетные, но и сотрудники театра, которые к танцам не имеют никакого отношения, – комментирует она. – И важно было не то, насколько чистые движения, и не качество движений, а именно то, что все здесь сегодня собрались: то есть, это как дань объединению театра. Это значит, что мы можем объединиться, несмотря на то, что не все занимаются искусством».

У ёлочки зажгли: флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов в интервью ФАН-ТВ рассказал о своем флешмобе.

– Юрий, что это был за танец? Что вы хотели им сказать, показать?

– Скорее всего, здесь главное не танец, а само событие: что это День театрального единства, который мы решили придумать. Что касается хореографии танца, то он был рожден благодаря тому, что мы хотели записать парк-дэнс в Китае: бабушки в парке танцуют веселые танцы, и мы искали этих бабушек, чтобы станцевать. Однако бабушек не нашли, поэтому поставили свой танец. Он таким образом родился, и мы решили сделать из этого праздник.

– Сколько человек станцевали этот танец в Китае?

– В Китае нас было 17 человек, это были артисты Мариинского театра, был наш концертмейстер, а здесь сегодня было больше 30-ти человек, и я думаю, что это уже достаточно много.

У ёлочки зажгли: флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

– Я так понимаю, что танцевали не только профессионалы, но и рядовые сотрудники Мариинского театра?

– Были замечательные девушки, которые работают в Мариинке-2, раздают билеты и провожают гостей. Это девушки, которые учатся в консерватории на дирижеров, оперных певиц, но при этом они здорово танцевали и не выбивались из коллектива.

– Почему возникла идея объединить профессионалов и непрофессионалов?

– Идея была в том, чтобы объединить театры, потому что театры – это сугубо закрытые учреждения, в котором каждый пытается что-то кому-то доказать (насколько он лучше и интереснее), а мы хотели объединить все театры, чтобы в одном общем танцевальном организме мы могли почувствовать дружную атмосферу и с зарядом бодрости броситься в бой.

У ёлочки зажгли: флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

– Вы надеетесь на то, что этот танец станет массовым, и танцевать его будет тысячная толпа?

– Это сложно, потому что танец непростой, и сначала его нужно выучить. Хотя мы выкладывали в Интернет видеопособия, чтобы можно было это заранее подготовить. Но как пойдет: мы сегодня получили удовольствие, и все повеселились. И, мне кажется, что прекрасное настроение теперь не покинет больше нас!

– Надеетесь, что знаковые лица нашего города поддержат вас в этом танце?

– Амбиций таких не имеем. И мне кажется, что если процесс и событие интересны, то люди сами придут. Здесь нет смысла на что-то надеяться или не надеяться – это моя философия. Я считаю, что нужно делать что-то интересное, и делать это хорошо, весело, и люди сами подтянутся.

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У ёлочки зажгли: флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

В танцевальном флешмобе также принимали участие Анастасия, Анна и Мария. Они поделились своими впечатлениями от необычного действа на Дворцовой: «Для нас новое ощущение, что мы в родном городе, и так много театральных друзей собралось, и мы отмечаем День театрального единства. Мы получили еще больше позитива, радости и удовольствия. Безумно рады, что у нас все сложилось. Люди пришли, и зрителей даже оказалось немного больше, чем участников, это было довольно забавно. Мне кажется, что они радовались вместе с нами и получали удовольствие, даже не находясь внутри, а просто пританцовывая, и это было очень приятно». Репортер ФАН-ТВ интересуется, где было интереснее танцевать – в Китае или в Петербурге на Дворцовой площади? «Это что-то несопоставимое, – отвечают девушки. – В Китае это было что-то новое, а Петербург –  родной. В Китае была импровизация, а здесь уже всё планировалось, и мы готовились».

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Евгения Швецова; Андрей Ивашин
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