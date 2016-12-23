Путин назвал условие безвизового въезда в Россию для граждан Грузии

Москва, 23 декабря. Необходимо наладить сотрудничество России и Грузии по борьбе с терроризмом. Этот шаг позволит отменить визы для грузин, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Путин напомнил, что кризис в отношениях России и Грузии возник не по вине Москвы. Он напомнил, что отношения стран испортились после военного конфликта в Южной Осетии. Однако он подтвердил, что необходимо думать о нормализации взаимоотношений государств, в частности отмены визового режима для граждан Грузии.

Президент обратил внимание на необходимость сотрудничества стран по линии спецслужб по борьбе с терроризмом. Он заметил, что именно угрозы для безопасности России мешают отмене виз для грузин.

Ранее Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима для Грузии, пишет «Газета.ru».