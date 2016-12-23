Путин назвал запоздалыми вопросы о повышении акцизов после трагедии в Иркутске

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал массовое отравление жителей Иркутска настойкой «Боярышника» ужасной трагедией, а неспособность контролирующих органов предотвратить гибель людей — страшным безобразием.

«По поводу того, что реально произошло. Граждане иностранного государства организовали работы про производству препаратов для очистки ван и использовали спирт, не являющийся ядом. Но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать и, реально не понимая, что делает, раздобыл технический спирт и использовал его», — сказал Путин.

По мнению главы РФ, вопрос о повышении акцизов, предложенный правительством, является правильным, но запоздалым, поскольку это нужно было сделать раньше. Президент добавил, что жалобы бизнеса на подорожание парфюмерной и моющей продукции после введения такой меры не являются достаточным основанием после трагедии в Иркутске.