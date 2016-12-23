Путин пообещал посетить родину «Вятского кваса»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею возрождения ВДНХ и создании аналогичной площадки в Кировской области, а также по всей России.

Вопрос Путину задал мужчина из Кировской области, присутствовавший на предыдущей пресс-конференции и задавший вопрос про вятский квас. Участник пресс-конференции отметил, что губернатор области намерен создать площадку для кировских брендов, иными словами фактически возродить ВДНХ в Кировской области. Также прозвучала инициатива о создании подобных площадок по всей стране.

Путин отметил, что данный процесс идет, и московская ВДНХ — тому свидетельство.

«ВДНХ возрождается, слава богу», — отметил Путин.

Также он пообещал поговорить с главой Москвы Сергеем Собяниным насчет возможности представления там кировских товаров.

У Путина спросили, собирается ли тот посетить Кировскую область.