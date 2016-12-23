Угонщики ливийского самолета хотят получить убежище на Мальте

Валлетта, 23 декабря. Захватчики ливийского самолета, который приземлился в аэропорту Мальты, просят политического убежища в стране. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление бывшего вице-министра иностранных дел Ливии в Twitter.

На борту самолета A320 авиакомпании Afriqiyah Airways находились 111 пассажиров, которых в настоящее время отпустили. Семь членов экипажа и угонщики до сих пор остаются на борту.

Напомним, рейсы в аэропорту Мальты были отложены. Самолет направлялся в Триполи, однако угонщики изменили направление, угрожая взорвать воздушное судно.