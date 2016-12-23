Путин призвал российских чиновников быть скромнее и не раздражать народ

Москва, 23 декабря. Российским чиновникам следует быть скромнее — в плане премий и доходов — и не раздражать людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистки о вызывающем поведении многих российских чиновников, Путин отметил, что тем действительно нужно быть скромнее и учитывать, в какой стране мы живем.