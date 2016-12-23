Путин об «отрезанных» селах: Люди не должны чувствовать себя брошенными



Москва, 23 декабря. Люди не должны чувствовать себя в отрыве от цивилизации, неважно, где они живут, заявил президент России Владимир Путин.

Так, глава государства прокомментировал вопрос о проблеме дорожного сообщения села Серебрянка, расположенного в 70 километрах от Тагила. Главе государства сообщили, что престарелым жителям села дают продукты в долг, потому что выполнять нормальные поставки в магазины Серебрянки невозможно, а дорогу обещают построить только к 2018 году.

«Такие вещи, к сожалению, бывают», — согласился президент, подчеркнув, что особое сожаление вызывает то, что очень от решения таких вопросов самоуклоняются региональные власти. «Люди не должны чувствовать себя в отрыве от жизни, цивилизации», — заключил он.