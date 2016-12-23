Ученые назвали морепродукты, которые гарантированно продлевают жизнь

Москва, 23 декабря. Ученым стало известно, какие именно дары моря едят долгожители, чтобы сохранить свое здоровье.

Проведенное исследование показало, что продолжительность жизни могут продлить морепродукты, богатые жирными кислотами омега-3. Регулярное употребление даров моря с высоким содержанием этих кислот значительно снижает риск развития инсульта и заболеваний сердечнососудистой системы. Это вещество содержится в скумбрии, палтусе, форели и сельди. Также кислотами богаты такие обитатели моря, как креветки, омары, устрицы и кальмары.

Кроме здорового питания не стоит забывать о физических нагрузках. Индикатор сообщает, что занятия спортом вечером бывают эффективнее, чем утром.