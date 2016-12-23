Премьер-министр Италии сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста

Рим, 23 декабря. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о ликвидации подозреваемого в совершении берлинского теракта террориста Аниса Амри. Об этом Джентилони сообщил в ходе пресс-конференции в Риме.

Он пояснил, что гражданин Туниса Анис Амри был уничтожен в результате перестрелки с правоохранителями на окраине Милана. По словам Джентилони, сотрудники полиции остановили неизвестного мужчину, чтобы проверить документы, однако он открыл огонь. Террорист ранил полицейского, после чего был уничтожен ответным огнем. Позднее выяснилось, что это был Анис Амри.

«Об операции я уже проинформировал канцлера Ангелу Меркель. Произошедшее в Милане продемонстрировало, что наша система обеспечения безопасности надежна. Разумеется, не стоит снижать бдительности, угрозы сохраняются», — отметил Джентилони.

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик на полном ходу протаранил рождественскую ярмарку. Жертвами трагедии стали 12 человек, более 50 получили ранения.