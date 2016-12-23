Федеральное сбрание рассмотрит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе вне очереди

Москва, 23 декабря. Госдума РФ и Совет Федерации рассмотрят соглашение по базе ВМФ в Тартусе в приоритетном порядке, с учетом важности соглашения, заявил глава международного комитета парламента Константин Косачев.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором сообщается, что с Сирией подписано соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус.

По словам Косачева, Совет Федерации рассмотрит документ в кротчайшие сроки. «Все зависит исключительно от сроков подписания и внесения (документа) в Госдуму», — отметил он, выразив уверенность, что документ будет рассмотрен «в приоритетном порядке», передает РИА Новости.

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