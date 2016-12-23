Путин рассказал, как изменится налоговая система после 2018 года

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что ожидает налоговую систему после 2018 года.

«Да, в 2014 году мы приняли решение не превышать налоги на бизнес — это и происходит, несмотря на различные предложения различных ведомств пойти на какие-либо уступки. Мы удержались от повышения налоговой нагрузки. Мы говорим о том, чтобы самозанятых освободить, чтобы они вошли в нормальный рабочий ритм. Это большие существенные шаги. Мы говорим об особом порядке налогообложения в сельском хозяйстве. Мы этим занимались эффективно.

В 2018 году все заканчивается, мы должны спокойно, в рабочем режиме, с участием бизнес-структур и РБК выработать план работы в этой сфере на следующую четырехлетку, а также создать устойчивую работу для бизнеса», — заявил Владимир Путин.