FAN-TV Лента новостей
Путин рассказал, как изменится налоговая система после 2018 года
Политика

Путин рассказал, как изменится налоговая система после 2018 года

Сегодня 15:41
64

Путин рассказал, как изменится налоговая система после 2018 года

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что ожидает налоговую систему после 2018 года.

«Да, в 2014 году мы приняли решение не превышать налоги на бизнес — это и происходит, несмотря на различные предложения различных ведомств пойти на какие-либо уступки. Мы удержались от повышения налоговой нагрузки. Мы говорим о том, чтобы самозанятых освободить, чтобы они вошли в нормальный рабочий ритм. Это большие существенные шаги. Мы говорим об особом порядке налогообложения в сельском хозяйстве. Мы этим занимались эффективно.

В 2018 году все заканчивается, мы должны спокойно, в рабочем режиме, с участием бизнес-структур и РБК выработать план работы в этой сфере на следующую четырехлетку, а также создать устойчивую работу для бизнеса», — заявил Владимир Путин.

Напомним, Путин проводит традиционную, двенадцатую по сету, декабрьскую большую пресс-конференцию. Впервые российский президент перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

комментарии
Дана Балан
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

Сегодня 16:30
98

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Сегодня 15:51
75

В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

Сегодня 15:49
310

Новый год-2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Сегодня 15:48
77

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Сегодня 15:37
149
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Ледяные» дома для колонизаторов Марса напечатают на 3D-принтере

16:45

СМИ сообщили о внутреннем кровотечении у Лужкова

16:44

Высокопоставленного уральского чиновника задержали за взятку

16:43

Названы главные научные открытия 2016 года

16:42

Медведев заморозил на месяц продажи непищевой продукции с содержанием спирта от 25%

16:40

Минобороны РФ ввело дополнительные выплаты военным

16:36

Путин оставил автограф для ребенка, которому ранее подарил собаку

16:35

Додон вступил в должность президента Молдавии

16:32

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

16:30

Пушков рассказал, на что Польша тратит силы вместо сближения с Россией

16:28

Скинхеды зарезали москвичку и протащили ее голое тело по улице

16:22

Путин объяснил украинцам, кого Донбасс считает «оккупантами»

16:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Ледяные» дома для колонизаторов Марса напечатают на 3D-принтере
Читать
Закрыть