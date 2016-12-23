Появилось видео посадки захваченного ливийского самолета на Мальте

Валлетта, 23 декабря. Видео посадки захваченного самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways появилось в Сети. На нем видно, как авиалайнер экстренно садится в аэропорту Мальты, после чего к взлетно-посадочной полосе прибывает автомобиль с военными.

По предварительным данным, на борту находились 118 человек. Угонщик отпустил пассажиров, однако оставил в заложниках членов экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет A320 направлялся в Триполи. К району ВПП подъехали минимум три автомобиля с несколькими десятками военнослужащих. Рейсы в аэропорту Мальты отложены.