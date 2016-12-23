Медики не нашли следов насилия на теле иностранца, найденного в ТЦ в Москве

Москва, 23 декабря. Медики не обнаружили следов насильственной смерти у иностранца, умершего в торговом центре в московском районе Люблино.

Как рассказали в ГУМВД по Москве, на теле гражданина Китая следов насилия не обнаружено. Версия об убийстве мужчины безосновательна

Напомним, труп был найден в четверг вечером в торговом центре «Москва». Позже пресс-атташе дипмиссии Гоу Юнхай рассказал, что посольство КНР подтверждает гибель гражданина. Дипломаты связались с родственниками погибшего для отправки тела на родину.

Ранее сообщалось, что китайца до смерти избили трое в берцах в торговом центре Москвы.