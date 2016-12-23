Путин прокомментировал конфликт вокруг «Ельцин Центра»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что обсуждал с режиссером Никитой Михалковым работу екатеринбургского «Ельцин Центра». По мнению главы РФ, подходы к подаче информации об истории России требуют дополнительного внимания.

Российский лидер отметил, что существует необходимость более точно подать вещи, связанные с историей государства. «Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — уточнил Путин, добавив, что считает развернувшуюся дискуссию вокруг «Ельцин Центра» нормальным явлением.

Путин добавил, что в России будет отмечаться столетие революционных событий 1917 года, и в этом контексте люди должны вести дело к примирению и сближению, а не к нагнетанию страстей.

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