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Путин прокомментировал конфликт вокруг «Ельцин Центра»
Политика

Путин прокомментировал конфликт вокруг «Ельцин Центра»

Сегодня 15:23
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Путин прокомментировал конфликт вокруг «Ельцин Центра»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что обсуждал с режиссером Никитой Михалковым работу екатеринбургского «Ельцин Центра». По мнению главы РФ, подходы к подаче информации об истории России требуют дополнительного внимания.

Российский лидер отметил, что существует необходимость более точно подать вещи, связанные с историей государства. «Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы»,  — уточнил Путин, добавив, что считает развернувшуюся дискуссию вокруг «Ельцин Центра» нормальным явлением. 

Путин добавил, что в России будет отмечаться столетие  революционных событий 1917 года, и в этом контексте люди должны вести дело к примирению и сближению, а не к нагнетанию страстей.

Читайте также: Посетивший «Ельцин центр» Михалков пожалел, что был недостаточно жестким.

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Ксения Тасманова
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Медики не нашли следов насилия на теле иностранца, найденного в ТЦ в Москве
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