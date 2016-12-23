Путин заявил о запуске процесса гуманизации правосудия в России

Москва, 23 декабря. В России запущен процесс гуманизации правосудия, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Журналистка пожаловалась Путину о радикальных методах среди общественных организаций, а также жестких мерах в правосудии, в обвинительном уклоне.

«Мы приняли много решений по гуманизации нашего правосудия», — успокоил ее Путин.

Он подчеркнул, что эти меры касаются и уголовного, и административного кодексов. По словам президента, Россия — большая и сложная страна, именно поэтому некоторые ее представители решаются на радикальные меры, чтобы обратить на себя внимание. В качестве примера он привел провокации на выставках в поддержку либеральных ценностей.

«Мы будем поддерживать патриотическое движение, но извращать ничего нельзя», — также заметил президент.

Ранее Путин назвал основные критерии при назначении губернаторов в России.