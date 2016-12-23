Путин: Экологов используют, чтобы «притопить» российскую инфраструктуру

Москва, 23 декабря. Сегодня российский президент Владимир Путин на встрече с журналистами прокомментировал вопрос о некоторых экологических организациях, которые используются конкурентами для торможения развивающейся российской инфраструктуры.

Глава государства Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что правительству известно о некоторых организациях, которые стремятся тормозить развивающиеся предприятия. «Есть экологические организации, которые искренне заботятся о природе, а есть те, кто хочет заработать, дело даже не в иностранных агентах», — отметил российский президент. Однако, по его словам, некоторые «конкуренты» хотели «притопить» развивающиеся отрасли инфраструктуры в России. «Мы знали, сколько денег направлено на срыв проектов», — подчеркнул Путин.