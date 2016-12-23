Путин рассказал о жалобах деятелей культуры на «журналистский террор»

Москва, 23 декабря. Журналистам нужно быть более аккуратными и тактичными, нередко приходится слышать от деятелей культуры о журналистском терроре в их отношении, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Глава государства рассказал представителям СМИ, что к нему приходят деятели культуры, которые говорят о журналистском терроре в их отношении. Порой пристальное внимание журналистов приковано даже к детям известных людей.