Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента РФ в 2018 году

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли он принимать участие в президентских выборах в 2018 году.

«Когда придет, созреет время, я приму решение об участии или неучастии в выборах президента России. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Путин.

Напомним, Путин проводит традиционную, двенадцатую по сету, декабрьскую большую пресс-конференцию. Впервые российский президент перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.