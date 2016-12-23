Важный ориентир: Кудрин прокомментировал слова Путина о снижении расходов на оборону

Москва, 23 декабря. Бывший министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что снижение расходов на оборону к 2019 году до 2,8% от ВВП является «важным ориентиром».

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2011 году расходы РФ на оборону составляли 2,7% от ВВП, в 2016 году по плану — 4,7%. При этом, по словам главы государства, в 2017 году данная статья расходов сократится до 3,3%, а еще через два года — до 2,8%.

Как написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter, подобная динамика — «важный ориентир». При этом он добавил, что президент РФ уверен, что «Россия пойдет по пути высокотехнологичного развития, будет частью мировой экономики, вернется в лидеры технологий».