Богомолы стали массово расселяться в Тюмени из-за глобального потепления

Москва, 23 декабря. В результате изменения климата в Сибири начали массово расселяться богомолы. Об этом сообщил сотрудник департамента биологии Института математики, естественных наук и информационных технологий ТюмГУ Игорь Кузьмин.

Он пояснил, что членистоногие стали появляться севернее своих обычных мест обитания. В частности, массовое распространение богомолов зафиксировано в Тюменской области.

«Из-за изменения климата в Зауралье стали массово расселяться на север степные виды беспозвоночных. В их числе богомолы, которые были вовсе неизвестны жителям Тюменского региона до недавнего времени» — сказал Кузьмин.

Он добавил, что богомолы не случайно выбрали Тюменскую область, так как в регионе осталось не много нетронутой природы, поэтому пришлым беспозвоночным гораздо проще приспособиться в измененных человеком местах, где не так сильна конкуренция с другими видами.