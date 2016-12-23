Путин напомнил благотворителям поговорку про гуж

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал затянувшуюся стройку детского хосписа в Москве.

Проект был начат и реализовывается благотворителями, но деньги постоянно заканчиваются, сообщила главе государства журналистка Первого канала. При этом она заметила, что больные дети не могут ждать: «так, может быть, в ситуацию пора вмешаться государству?».

«Стройка была начала благотворителями. Это очень тонкая сфера. Мы всегда поддерживаем такие начинания, но если благотворители за что-то берутся, они должны понимать к чему они придут», — заметил глава государства.

«Взялся за гуж, не говори, что не дюж», — напомнил он русскую поговорку. При этом глава государства подчеркнул, что на этот вопрос, безусловно, нужно обратить больше внимания. «Рассчитываю, что после нашего разговора, когда вы дадите это в эфире, и городские власти обратят на это больше внимания», – заключил президент.