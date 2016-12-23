Мураховский о «военной мощи» США: Вашингтону нечего противопоставить РФ в Европе

Американскому правительству и прессе, как оказалось, не дают покоя слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские Вооруженные силы сильнее любого потенциального агрессора, могущего бросить им вызов.

Как же быть с армией США? Такой вопрос сегодня на большой пресс-конференции задал президенту Путину корреспондент американского издания The The Wall Street Journal.

«Честно говоря, меня удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, что Вооруженные силы в США являются самыми мощными в мире. А с этим никто и не спорил», — отметил Владимир Путин.

Американская армия не относится к числу потенциальных агрессоров, для сдерживания и противостояния которым Россия сейчас обновляет свои Вооруженные силы и свой ракетно-ядерный потенциал. «Что такое «агрессор»? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу сейчас это повторить», — резюмирует Путин.

Слова президента Путина, конечно, вполне оправданы, заявил Федеральному агентству новостей Виктор Мураховский, военный аналитик и главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Несмотря на весь шум в СМИ и тому подобное, сейчас даже гипотетически весьма трудно предположить сценарий военного столкновения между Москвой и Вашингтоном. В связи с этим очевидно, что Вооруженным силам РФ следует готовиться к противостоянию совершенно другим агрессорам.

«Военный бюджет страны, количество вооружения и военной техники, количество личного состава, другая информация о военной организации государства и эффективности его вооруженных сил — все это никогда не транслируется напрямую. Это надо понимать. Тем не менее, мы с США заключили договор о стратегическом наступательном вооружении, так называемый СНВ-III. Ядерный потенциал, который ограничивается этим соглашением, все равно позволяет нам гарантированно уничтожить друг друга — да и любое иное государство на Земле. Наконец, нужно учитывать и то, что большая часть военной мощи США сосредоточена в тихоокеанском регионе планеты. Европе американцы уделяют гораздо меньшее внимание. Даже то усиление американского контингента там, которое начнется в следующем году — а мы ожидаем развертывание еще одной тяжелой бригады — в случае потенциальной войны с РФ будет означать очень и очень мало. Это просто ничто. Усиление США своего контингента в Европе — это просто символические действия, а вовсе не подготовка какой-то реальной наступательной группировки», — приводит свою точку зрения Виктор Мураховский.

Таким образом, сейчас, как и раньше, перспектива полного взаимного уничтожения гарантирует, что до прямого военного столкновения между Россией и США дело никогда не дойдет. В этом смысле США действительно не стоит относить к числу потенциальных военных агрессоров, угрожающих России.

«Но есть и ряд других стран, которые «отличились» по накалу своей антироссийской риторики. Я назову их. Это прибалтийские государства, эта Польша, это нынешние власти в Киеве. По большей части, их реальные военные возможности сводятся к брызганью слюной в микрофон или с трибуны. Быть может, какую-то угрозу они и представляют. Но уровень этой угрозы таков, что Российская Федерация с огромным запасом способна не только отразить любую их агрессию, но и «умиротворить» такого агрессора на два метра под землю», — продолжает военный эксперт.

Присутствуют свои угрозы и на центральноазиатских рубежах России. Тем не менее, и там Россия и российская армия сильнее любого из своих потенциальных врагов. «Угрозы здесь исходят, прежде всего, со стороны террористических «государств», а также вызваны неустойчивостью некоторых режимов. Но возможности наших Вооруженных сил таковы, что мы может гарантированно уничтожить все эти псевдогосударственные террористические формирования», — подводит итог Мураховский.