Сирия, 23 декабря. Военнослужащие сирийской армии зачищают территории в Восточной Гуте от боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам»*. Террорист-смертник ИГ** атаковал блокпост иракской армии на юго-западе от Мосула. ВВС Сирии нанесли значительный урон боевикам в ходе бомбардировки их укрепрайонов на окраине Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) атаковали укрепленные районы боевиков оппозиционных группировок вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахра, находящегося в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска. Правительственные войска нанесли по позициям повстанцев мощный удар из артиллерии, также в ходе обстрелов использовались гранатометы. В результате была ликвидирована группа боевиков, также уничтожено несколько единиц военной техники повстанцев.

Военнослужащие правительственной армии продолжают наступать на позиции боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам» в окрестностях города Дума вблизи шоссе Хомс — Дамаск в Восточной Гуте. Сообщается, что в ходе ожесточенных столкновений правительственным войскам удалось отбить часть территорий в регионе и нанести террористам значительный численный урон. Кроме того, ликвидировано несколько транспортных средств и ракетных установок боевиков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что из двух населенных пунктов, расположенных в окрестностях Дамаска, в провинцию Идлиб было вывезено около 9 000 человек, боевиками было сдано почти 10 000 единиц стрелкового оружия. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, данные операции являются важной частью работы по установлению и укреплению примирения.

Провинция Алеппо

Саперные подразделения сирийских войск заканчивают разминирование восточных районов Аль-Ансари и Аль-Аскари города Алеппо. В ходе операции было обезврежено множество самодельных взрывных устройств, установленных на территории жилых кварталов. Кроме того, обнаружено несколько схронов с боеприпасами и оружием боевиков.Специальный источник ФАН прислал видеозапись, на которой можно увидеть районы Аль-Ансари и Суккари. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** и других вооруженных оппозиционных группировок на протяжении четырех лет контролировали эти районы. На видео запечатлены разрушения, которые оставили после себя боевики.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации одного из сирийских новостных центров, ВВС САР провели бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ на окраинах районов Аль-Хувейка и Аль-Рашидия города Дейр эз-Зор. Источник сообщает, что боевики понесли значительные численные потери. Кроме того, были разрушены укрепления, уничтожено несколько единиц бронетехники и транспортных средств террористов.

Провинция Даръа

Подразделения правительственных войск продолжают вести атаки укрепрайонов боевиков террористических формирований в северной части провинции Даръа. В ходе массированного обстрела позиций террористов в окрестностях населенного пункта Ибта было уничтожено как минимум восемь боевиков. Однако столкновения в регионе пока продолжаются. Террористы вынуждены постепенно отступать со своих позиций.

Провинция Идлиб

Согласно данным источника, близкого к крупным вооруженным группировкам боевиков-оппозиционеров, сирийская авиация нанесла серию авиаударов по опорным пунктам повстанцев в районе города Джиср Аль-Шугур, расположенного в северо-западной части провинции Идлиб. О результатах воздушной операции источник не сообщает. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Ракка

Недалеко от населенного пункта Айн Исса, находящегося на севере от города Ракка, возобновились ожесточенные бои. Отмечаются интенсивные перестрелки из артиллерии между отрядами Сирийских демократических сил (SDF)**** и боевиками союзной ИГ группировки «Лива Аль-Суввар». Численные потери несут обе стороны, однако столкновения пока продолжаются.

Провинция Хама

Разведка правительственной армии зафиксировала передвижение колонны военной техники боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» на опорные пункты оппозиционных сил в северной части провинции Хама. Очевидно, боевики «Ан-Нусры» намерены поддержать повстанческие вооруженные группировки, выступающие против сирийской армии в этом регионе. Данные о местонахождении колонны террористов были переданы командованию ВВС Сирии.

Ирак

Смертник ИГ атаковал блокпост иракской армии в районе населенного пункта Филастин, расположенного на юго-западе от города Мосул, на заминированном автомобиле. В результате мощного взрыва погибли несколько правительственных военнослужащих. Подробности происшествия в данный момент устанавливаются.