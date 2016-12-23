Захватчики ливийского самолета на Мальте освободили людей, оставив в заложниках экипаж

Валлетта, 23 декабря. Пассажиры захваченного ливийского самолета A320 освобождены на Мальте. По данным Sky News Arabia, люди уже покинули борт воздушного судна.

По данным телеканала, экипаж угонщики самолета не отпустили. В то же время к авиалайнеру в аэропорту Мальты подъехали подразделения военных. Минимум три автомобиля с несколькими десятками военнослужащих прибыли к району ВПП. Они находятся в нескольких сотнях метров от самолета. Рейсы в аэропорту Мальты отложены.

Ранее сообщалось, что на борту самолета Afriqiyah Airways находится один угонщик. Воздушное судно с 118 пассажирами, летевшее в Триполи, приземлилось на Мальте. На борту самолёта A320 ливийских авиалиний находится вооружённый угонщик.

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