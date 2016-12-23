Путин: Мы должны исходить из принципов гуманизма в борьбе с живодерством

Москва, 23 декабря. Российские власти намерены бороться с жестоким обращением с животными, однако должны исходить из принципов гуманизма. Такое заявление в пятницу сделал президент России Владимир Путин.

Так глава государства прокомментировал вопрос журналистов о необходимости ужесточения наказания для живодеров, которые измываются над бездомными животными.

«Когда я говорил про права владельцев животных, я говорил про то, что мы должны исходить из принципов гуманизма», — отметил он.

Напомним, что вопрос о защите прав владельцев животных вновь стал обсуждаться после того, как в Хабаровске были задержаны две девушки, которые до смерти мучили кошек и собак, а затем выкладывали фотографии трупов животных в Сеть.