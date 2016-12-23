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Донбасс: ВСУ потеряли до 100 военнослужащих при атаке на Дебальцево
Новороссия

Донбасс: ВСУ потеряли до 100 военнослужащих при атаке на Дебальцево

Сегодня 14:54
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Донбасс: ВСУ потеряли до 100 военнослужащих при атаке на Дебальцево

Донецк, 23 декабря. Киевские войска потеряли под Дебальцево до 100 военнослужащих убитыми и ранеными в ходе боестолкновений за последние три дня. Ополченцы отразили до десяти атак противника, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, за минувшие три дня киевские силовики более 10 раз пытались прорвать  оборону подразделений ЛНР в направлении населенного пункта Калиновка Дебальцевского района. При этом атаки сопровождались массированными артиллерийскими и минометными обстрелами. 

«По нашим данным, потери ВСУ составили до сотни убитых и раненых, подбито несколько единиц бронетехники», — сообщил Басурин, отметив, что действия украинского командования были бессмысленными и отличались серьезными просчетами в планировании наступления.

Первую попытку прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе Калиновки под Дебальцево ВСУ предприняли еще 18 декабря. В этом районе силы ЛНР и ДНР находятся рядом. Одновременно ВСУ открыли огонь по силам донецких ополченцев. Наступление было прервано, но украинские силовики начали обстрелы населенных пунктов на дебальцевском участке фронта. 

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Олеся Волкова
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