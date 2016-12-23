Молодой мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Молодой мужчина в Петербурге изнасиловал 77-летнюю пенсионерку. Как подозревают правоохранители, это не первое преступление маньяка-геронтофила.

Инцидент произошел ночью 21 декабря в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга. 28-летний мужчина изнасиловал пожилую женщину.

Злоумышленника задержали. Как уточнили в СК «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге», у того за плечами не одна судимость. Правоохранители подозревают, что маньяк причастен к другим подобным преступным эпизодам. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).