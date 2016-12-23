Путин призвал не шлепать детей под предлогом традиционного воспитания

Москва, 23 декабря. Глава государства Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции прокомментировал вопрос относительно ювенальной юстиции, отметив, что «детей лучше не шлепать, ссылаясь на традиции».

Сегодня российский президент Владимир Путин заявил, что вмешательство в семью недопустимо, однако физические наказание детей их родителями тоже следует избежать. «Детей лучше не шлепать», — сказал российский лидер. По его словам, от шлепков недалеко и до избиения.

Путин отметил, что существуют другие методы воспитания. Глава государства подчеркнул, что выступает против перекосов ювенальной юстиции. «Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо», — отметил Путин.