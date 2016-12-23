ДНР: ВСУ стянули к Донецку и Горловке «Смерчи» и «Грады»

Донецк, 23 декабря. Украинские силовики стянули к Донецку и Горловке РСЗО «Смерч» и «Град», заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин обратил внимание, что ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения запрещенное минскими соглашениями вооружение.

«На горловском направлении обнаружен дивизион РСЗО «Град», два взвода минометов калибром 120 мм, две механизированные роты и две танковые роты», — констатировал представитель оборонного ведомства ДНР.

Кроме того, под Донецком разведчики ДНР обнаружили взводы РСЗО «Смерч» и РСЗО «Град», а также батарею САУ «Акация» калибром 152 мм, взвод САУ «Гвоздика» калибром 122 мм, батарею тяжелых минометов и два танковых взвода.

На юге республики были выявлены позиции украинского взвода САУ «Гвоздика», взвода буксируемых гаубиц Д-30, батареи минометов и двух танковых рот.

Ранее в районе Дебальцево завязалась самая ожесточенная вспышка боевых действий за последний год, пишет «Газета.ru».