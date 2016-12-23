Путин о судьбе оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске: Не нужно питаться фобиями

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не запрещал показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», постановку отменили из-за малого количества проданных билетов.

Президент в ходе большой пресс-конференции призвал народ не питаться фобиями и ложной информацией, а также напомнил, что предыдущий показ рок-оперы все же состоялся, и его посетило большое количество зрителей. Однако в этот раз за два месяца организаторы продали всего лишь 46 билетов, поэтому отказались от показа добровольно.