Путин назвал условия отмены российских контрсанкций

Москва, 23 декабря. Не Россия выступала инициатором ухудшения отношений с Европой и Германией; Россия не вводила санкций, а эмбарго стало контрмерой на рестрикции со стороны ЕС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о перспективах развития отношений с Европой и в частности Германией в 2017 году, Путин отметил, что Россия «с удовольствием» пойдет на отмену санкций, если сначала Европа сделает то же самое.

«Мы не были инициаторами ухудшения российко-европейских, в том числе российско-немецких, отношений, мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе Германии, никаких санкций», — напомнил Путин.

Россия всего лишь ответила на рестрикции.