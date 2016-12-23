Путин назвал основные критерии при назначении губернаторов в России

Москва, 23 декабря. Способность человека эффективно работать на благо России является главным критерием при назначении губернаторов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Путин рассказал о критериях при назначении губернаторов в России. Он отметил, что часть из них он назначает из местных властей, а других — со стороны «для обновления крови». Президент страны добавил, что гражданами востребовано обновление региональных элит.

«Цель — благо России», — напомнил Путин.

Президент отметил, что для этого нужно достигать цели в экономике, социальном развитии, обороноспособности. А это невозможно без учета личных и деловых качеств человека. По словам президента, именно они гарантируют, что губернатор будет эффективно выполнять свои служебные задачи и справляться с региональными проблемами. Также важным критерием Путин назвал оценку работы руководства самим населением.

Ранее Путин заявил, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газовой системы к магистральным газопроводам России.