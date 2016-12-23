Путин призвал не спекулировать на трагедии с польским Ту-154

Москва, 23 декабря. Сегодня в ходе Большой пресс-конференции президент Владимир Путин призвал не спекулировать на трагедии с самолетом Ту-154, при крушении которого погибло высшее руководство Польши, включая президентскую чету Качиньских.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал сегодня расследование авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также высшее руководство страны. Российский лидер призвал не спекулировать на трагедии, поскольку лично ознакомился с расшифровкой диалога пилота и человека из окружения польского президента. «Чего говорить? Трагедия страшная, не надо использовать это для нагнетания обстановки. Все же понятно!», — резюмировал глава государства.