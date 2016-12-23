В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что совсем скоро начнется подача российского газа в Крым. «Черноморнефтегаз» уже завершил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к российским магистральным газопроводам. Окончание работ Путин оценил в два-три дня. Как жил Крым без присоединения к российской системе? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Первоначально введение в эксплуатацию газопровода Краснодарский край-Крым было намечено на второй квартал 2017 года, но волевым решением сверху работы ускорили. Это было сделано для того, чтобы начать поставки газа уже в текущий зимний период.

«Крымская компания «Черноморнефтегаз» вела активную добычу и при потреблении газа примерно в 1,5 миллиарда кубов в год она добывала 2 миллиарда кубов. То есть уже в 2014 году она вышла на уровень, оставлявший некоторые излишки. Но на полуострове были спорные месторождения, и Украина считала, что это уже акватория Одесской области, а Россия считала иначе. Но самое большое противоречие заключалось в том, кому принадлежат буровые платформы: они были построены в 2000-е годы в Турции, по сути являлись новыми. И для того, чтобы обезопасить одну из платформ, которая находилась на отдалении от крымской территории, ее сняли с месторождения и отбуксировали ближе к полуострову», — комментирует преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, именно поэтому объем добычи «Черноморнефтегаза» немного уменьшился. До этого газа было достаточно, но сейчас из Крыма поступают противоречивые данные: якобы предприятия в регионе попросили сократить объемы потребления газа, чтобы оставить больше запасов в Глебовском подземном хранилище на окончание зимы.

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«Потому и готовятся дать газ с материка, чтобы основной объем газа для потребления шел по газопроводу, а в подземном хранилище останутся резервы. И действительно, пару недель назад было объявлено, что морская часть достроена и сейчас ее подключают к газотранспортной системе и дадут газ на две основные ТЭЦ в районе Севастополя и Симферополя. Проблемы в этом плане будут решены, отопительный сезон пройдет без колебаний. Сложность еще была в том, что газ с территории Крыма подавался в населенный пункт Геническ, уже на территорию Украины, по просьбе местного руководства, чтобы население не замерзло. Технически Геническ всегда снабжался с территории Крыма. Сейчас встал вопрос, как оформить этот международный контакт. Получается, что и потребление газа в Крыму увеличилось за счет этих поставок», — продолжает эксперт ФАН.

Он также обращает внимание, что к работам специально привлекались те компании и бизнесмены, которые уже попали под санкции: в них, например, не участвовал «Газпром», но пришлись ко двору компании Аркадия Ротенберга («Стройтрансгаз» и «Черноморнефтегаз»). Под санкциями все еще могут оказаться поставщики труб, стройматериалов и оборудования. Оставался и вопрос по двум новым электростанциям на площадках Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ. Сначала работу по поставке газотурбинных установок заказали компании Siemens и контракт был оформлен так, чтобы эти установки отгрузили на Кубань, а дальше уже всем было понятно, куда они пойдут. В эпоху санкций приходится искать разные обходные пути — лишь бы крымчане не мерзли.