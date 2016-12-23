Путин подписал соглашение о расширении военно-морской базы РФ в Тартусе

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Документ регулирует порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской арабской республики, а также позволяет расширить территорию базирования ВМФ России в районе порта Тартус.

Кроме того, Владимир Путин распорядился подписать протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ в Сирии.

«Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы Вооружённых сил России, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирийской Арабской Республики, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования», — говорится в сообщении.

Также протокол уточняет статус личного состава авиационной группы ВС России, членов семей личного состава и компетентных органов российской стороны.